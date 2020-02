Marques Mendes diz que Mário Centeno está de saída do Governo

O comentador político Luís Marques Mendes reforçou este domingo a ideia que o ministro das Finanças está de saída do Governo para o Banco de Portugal (BdP). O advogado e ex-líder do PSD anunciou, no habitual comentário na SIC, que Mário Centeno despediu-se informalmente do Eurogrupo.

“Na prática, Mário Centeno já se despediu também do Eurogrupo. Em janeiro, ele comunicou de forma informal aos seus colegas ministros das Finanças de que não era mais recandidato Eurogrupo. Cá está mais um sinal de que está de saída”, afirmou o consultor da Abreu Advogados.

Para Luís Marques Mendes, o discurso de Mário Centeno na votação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) “não saiu muito bem”, mas significou mesmo o adeus do responsável pela pasta das Finanças e a prova de que seguirá para o supervisor bancário, ocupando o cargo de Carlos Costa, cujo mandado termina em julho.

Na quinta-feira, dia em que o OE2020 foi aprovado, o ministro das Finanças enalteceu o excedente orçamental projetado no documento, mas apontou o dedo à oposição sobre as medidas propostas, dizendo que “parece que não há fama, sem drama”. “O maior partido de oposição tentou criar uma gerincoisa”, disse durante a intervenção final do Governo, no debate na Assembleia da República, que antecedeu a votação global.