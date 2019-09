Máscaras, fatos e pinturas de Joker banidos dos cinemas na estreia do filme

As principais cadeias de cinema dos EUA anunciaram que vão proibir máscaras, disfarces e armas de brinquedo nas exibições de “Joker”, o novo filme do inimigo de Batman e protagonizado por Joaquin Phoenix.

A Landmark Theatres fez o aviso no seu site oficial, alertando aos fãs que “nenhuma máscara, rosto pintado ou disfarce será permitido nos nossos cinemas”. Já a AMC Theatres, a maior cadeia independente de cinemas dos EUA, anunciou que para além de não serem permitidos quaisquer itens que escondam a cara ou armas ou objetos que deixem os convidados “desconfortáveis”, está a trabalhar com as forças de segurança na eventualidade de algum acidente ou atendado, como aconteceu em 2012 durante uma sessão de “O Cavaleiro das Trevas Renasce”.

Porém decidiu continuar a permitir disfarces, esclarecendo que “os convidados podem aparecer vestidos com disfarces, mas não permitimos máscaras, pinturas faciais ou qualquer objeto que esconda o rosto. A AMC não permite armas ou itens que possam fazer com que os outros convidados se sintam desconfortáveis ou que possam estragar a sua experiência cinematográfica”, lê-se na nota, citada pelo The Guardian.

O aviso chega uma semana antes da estreia do filme que está agendada para dia 4 de outubro nos EUA e dia 3 em Portugal.

As preocupações de segurança foram levantadas, esta semana, quando as famílias das vítimas do tiroteio de 2012 em Aurora, Colorado, escreveram à produtora Warner Bros e condenarem a violência armada no filme. Em resposta à carta, a produtora afirmou que o filme “não é um apelo a qualquer tipo de violência no mundo real”. No entanto, o “Joker” não será exibido nos cinemas Century Aurora e XD, onde aconteceu o atentado que tirou a vida a 12 pessoas.

Apesar disso, as receitas do filme são revistas em alta, de acordo com o Hollywood Reporter. Espera-se que o novo filme de Joaquin Phoenix angarie mais de 80 milhões de dólares na semana de estreia.