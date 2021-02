Matos Fernandes vai representar União Europeia na assembleia das Nações Unidas para o ambiente

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, vai representar a União Europeia na sessão plenária de Alto Nível da Abertura da 5ª reunião da Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente, que irá decorrer esta segunda-feira, dia 22 de fevereiro.

A intervenção do ministro do Ambiente será feita em nome da União Europeia tendo em conta que Portugal assume neste momento da Presidência do Conselho. Informa o Ministério do Ambiente que “a resposta urgente aos grandes desafios ambientais: alterações climáticas, poluição e biodiversidade” serão focadas na intervenção do ministro.

A sessão conta com uma mensagem gravada do Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres, e com a participação do Presidente da Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente (UNEA), Sveinung Rotevatn e da Presidente do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, Inger Andersen.