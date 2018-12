Maturidade marca mercado atual do renting

1. A mobilidade sustentável, a transição energética, a conectividade, as viaturas autónomas e a economia de partilha são as grandes tendências. Existe, hoje, uma maior consciência ambiental, não só dos clientes, mas também das empresas e estamos a assistir a uma mudança nas frotas para propulsões alternativas e para veículos elétricos e híbridos plug-in. O nosso segmento tem particularidades muito próprias porque os profissionais de negócios que estão a gerir frotas, sabem que a economia e eficiência do combustível, também são componentes chave. O objetivo é que os elétricos representem 5% da nossa frota global até 2020 e, neste sentido, estamos a desenvolver uma oferta que abrange todo o ecossistema elétrico, desde o veículo ao fornecimento de energia. Hoje, cerca de 3% das PME dizem utilizar viaturas elétricas, mas este número sobre para 14% quando questionados sobre a intenção de terem estes veículos na sua frota nos próximos anos.

2. Esta preferência reflete-se não só na mobilidade, mas também no dia-a-dia. O conceito do carro próprio está a mudar, pois a geração mais nova privilegia, acima de tudo, questões como um serviço personalizado que vá ao encontro das necessidades do momento. A transição da preferência pela propriedade para o usufruto temporário, é uma tendência em crescimento e pode constituir uma oportunidade para nós. Estou otimista quanto ao crescimento do renting e prova disso é o crescimento de 8% no ano passado.

3. A digitalização e a inovação tecnológica é um pilar base na Arval, transversal a todo o negócio. Oferecemos soluções inovadoras que acompanham as tendências da mobilidade e que permitem oferecer aos clientes mais e melhores serviços, de modo a facilitar as tarefas de gestão de frota. Contamos, por exemplo, com o My Arval, um portal que integra um pacote digital completo para os clientes e condutores, que integra o My Arval for Drivers, uma aplicação em formato web para condutores, e aplicação My Arval Mobile que permite aos condutores saberem tudo sobre o seu veículo e apoiá-los no uso diário dos serviços.