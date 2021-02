Máximos de 10 anos no valor das unidades de participação de fundos de investimento emitidas em 2020

A Caixa Geral de Depósitos deverá ter registado no exercício de 2020 uma diminuição do lucro líquido da ordem dos 40%, essencialmente explicada pela constituição preventiva de imparidades e provisões por antecipação dos efeitos da pandemia Covid-19. Recomendação do BCE pode levar Estado, único acionista do banco, a voltar a não encaixar dividendos.