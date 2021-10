McDonald’s prevê ser neutra em carbono até 2050

Depois de cortar nos plásticos utilizados nos brinquedos do Happy Meal, a McDonald’s prossegue a sua estratégia de sustentabilidade ambiental. A cadeia de restaurantes fast-food anunciou esta segunda-feira que estabeleceu uma nova meta para cortar as emissões globais de gases com efeito estufa para zero até 2050.

A McDonald’s, que é um dos maiores compradores de carne bovina em todo o mundo, conta com uma percentagem significativa (aproximadamente 80%) das suas emissões oriundas da cadeia de abastecimento – que inclui as carnes de vaca e frango, lacticínios, entre outros alimentos. A descarbonização do negócio da gigante vai envolver tanto a carne dos hambúrgueres como as lâmpadas dos restaurantes.

“A carne de vaca é uma grande oportunidade para criar impacto no mundo, com os nossos parceiros produtores e agricultores”, disse Jenny McColloch, diretora de sustentabilidade do McDonald’s, em entrevista à “Reuters” divulgada esta segunda-feira.

O objetivo é reduzir as emissões em cerca de um terço para os fornecedores e para quase 40 mil restaurantes em todo o mundo até 2030. Para este processo de carbono zero, a McDonald’s vai utilizar as novas diretrizes da iniciativa internacional Science Based Targets initiative (SBTi) sobretudo no âmbito do corte de emissões na agricultura e silvicultura.

“Estamos a tentar enviar um sinal aos nossos parceiros, aos nossos investidores, aos nossos fornecedores, a outras marcas na comunidade global, aos legisladores, de que partilhamos essa visão para 2050”, disse ainda Jenny McColloch, em declarações à agência noticiosa.

No final do ano passado, a empresa com sede em Chicago encontrava-se a cerca de 80% do caminho cumprido para atingir a sua meta de adquirir todas as embalagens de fontes renováveis, recicláveis ou certificadas até 2025. O progresso foi impulsionado por investimentos em energias renováveis e a assinatura dos Objetivos de Fornecimento Responsável para 2020 em carne bovina, soja, café, peixe, óleo de palma, fibra de embalamento e florestas.