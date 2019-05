Médicos ameaçam com greve nacional em junho

Face ao impasse das negociações, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que reúne hoje novamente com o Ministério da Saúde, admite greves sectoriais em serviços com maior carência de médicos e uma paralisação nacional após as eleições europeias de 26 de maio. Grelhas salariais e a redução do trabalho de urgência de 18 para 12 horas estão entre as reivindicações.