Medina e Arnaut de novo na Associação Turismo de Lisboa para o triénio 2019-2021

Fernando Medina e José Luís Arnaut lideram a lista única candidata aos novos corpos sociais da Associação Turismo de Lisboa (ATL) para o triénio 2019-2021, que vai a votos no próximo dia 29 de abril – a ATL atravessa uma das suas melhores fases de sempre, tendo obtido um lucro consolidado de 4,36 milhões de euros em 2018 – mais 32% que em 2017 -, num ano em que os postos de turismo de Lisboa atenderam mais de 2,6 milhões de turistas, o que evidencia, segundo o presidente adjunto do Turismo de Lisboa, José Luís Arnaut, o peso crescente do turismo da capital “na economia nacional, da qual é, reconhecidamente, o principal motor”.

Integram a candidatura as Câmaras Municipais de Lisboa, Cascais, Sintra, Mafra e Loures, bem como a Entidade da Região de Turismo da Região de Lisboa, as associações empresariais da Hotelaria (AHP), Restauração (AHRESP), Agências de Viagens (APAVT) e Comércio (UACS), a ANA-Aeroportos de Portugal, a TAP, a AVIS Budget Group e a Barraqueiro Transportes, na área dos transportes, entre outros.

Figuram igualmente na lista candidata o Centro Nacional de Cultura, o Centro Cultural de Belém, o NewsMuseum e a Everything is New, em representação dos agentes e equipamentos culturais, a Pousada de Lisboa, o EPIC Sana Hotel e o Hotel Quinta da Marinha, em representação da hotelaria e a Lisboa FCE – Feiras, Congressos e Eventos e o Clube Campo da Aroeira, em representação dos equipamentos turísticos de Feiras e Congressos e do Golfe, respetivamente.

A candidatura para a Direção da ATL é liderada pela Câmara Municipal de Lisboa, representada pelo presidente Fernando Medina, e inclui a ANA – Aeroportos de Portugal, representada por José Luís Arnaut, presidente do Conselho de Administração, enquanto candidato a presidente adjunto, e o EPIC Sana, representado pelo diretor de Desenvolvimento Mercados Sana Hotels, Paulo Monge, para o cargo de presidente do Convention Bureau. A Comisão Executiva desta Direção será composta pelo Presidente, pelo Presidente Adjunto e pelo Diretor Geral e presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, Vitor Costa.

A candidatura para a Mesa da Assembleia Geral é encabeçada pelo Centro Nacional de Cultura, que será representado pela presidente da instituição, Maria Calado. Já o Conselho Fiscal é liderado pela Pousada de Lisboa, que será representada pelo administrador do Pestana Hotel Group, Luís Castanheira Lopes.

Lisboa recebeu em 2018 três distinções nos prémios World Travel Awards, designadamente o “World’s Leading City Destination”, o “World’s Leading City Break Destination” e o “Europe’s Leading City Destination”. Em 2018 juntaram-se à ATL mais 90 associados, elevando o total para 886.