Medina não consegue forjar parceiras eleitorais em Lisboa. PSD quer Santana Lopes em Sintra

As eleições autárquicas estão na ordem do dia, com vários candidatos que já anunciaram candidatura. Em Lisboa, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina vai contar apenas com o apoio do Partido Socialista (PS), enquanto em Sintra, Pedro Santana Lopes é apontado como candidato ideal para o Partido Social Democrata (PSD).

Fernando Medina contará apenas com o apoio de PS, mas não foi por não ter tentado entrar em contacto com outros partidos. Segundo o jornal “Expresso”, a equipa do autarca de Lisboa abordou partidos além do PS, mas não existiram conversas formais ou convites. À esquerda todos querem avançar com uma candidatura própria na capital.

O Bloco de Esquerda rejeita coligações com o PS, assim sendo, Medina não conta com o apoio dos bloquistas. Além disso, segundo a moção que a direção do BE vai apresentar na próxima convenção do partido, que o Jornal Económico (JE) também teve acesso, consta que “o Bloco apresenta listas próprias, abertas à participação de candidatos independentes e não realizará coligações nem com a direita nem com o PS”.

O Partido Comunista Português (PCP) também terá candidatura própria, em Lisboa, assim como o partido Pessoas Animais Natureza (PAN). “Iremos sozinhos a votos. Vamos a jogo por conta e risco”, disse ao Expresso, Inês Sousa Real, líder parlamentar do PAN. O Livre ainda está a discutir a estratégia para as eleições autárquicas.

Em Sintra, não existem certezas, apenas dúvidas quanto à possível candidatura a Sintra. De acordo com o “Observador”, o líder do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio, gosta da ideia de Pedro Santana Lopes concorres às autárquicas por Sintra. Por sua vez, o antigo primeiro-ministro, não afasta completamente o cenário, mas tem preferência por Figueira da Foz.

Uma das dificuldades de Pedro Santana Lopes será o adversário com que se vai deparar, Basílio Horta, do PS e atual presidente da Câmara Municipal de Sintra. Será difícil para Santana Lopes retirar Sintra das mãos de Basílio Horta, sendo este um candidato forte pelos investimentos que tem feito. A mais recente aconteceu a 24 de fevereiro, quando Sintra aprovou um fundo de apoio aos desempregados de 1,3 milhões de euros, segundo o Diário de Notícias.