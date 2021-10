Esta é a história de Tiago, um menino que tinha um dom fora do comum. Vive numa instituição e que guarda um segredo surpreendente: ele sabe medir a idade das estrelas com apenas uma fita métrica. Pouco a pouco, Tiago descobre mais sobre o seu dom e, acompanhado pelo jardineiro da instituição, vive noites incríveis de mistérios e fantasias. As noites de luz prometem trazer alegria e felicidade a todos os meninos que vivem na instituição e também ao jardineiro.

O livro, cujo prefácio foi escrito pelo Dr. Nuno Lobo Antunes, é da autoria de Maria Abraham Martins. O carinho que sente pelos mais novos levou-a a dedicar a sua vida a ensinar, tornando-se professora. Contudo, um problema de saúde fez com que abandonasse a profissão, após 20 anos. A inspiração para escrever “Medindo a Idade das Estrelas” surge do seu desejo solidário de amar o próximo, em particular as crianças.

Na compra deste livro, está ajudar a realizar desejos de crianças com problemas de saúde, pois 0,50€ são doados à Make-A-Wish.

