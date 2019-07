Medway investiu mais de 25 milhões de euros desde que ganhou privatização da CP Carga

A Medway, empresa pertencente à multinacional MSC – Mediterranean Shipping Company, já investiu mais de 25 milhões de euros desde que ganhou a privatização da CP Carga, em 2015.

A empresa está a completar os primeiros quatro anos desde a privatização da CP Carga com investimentos que ascendem a 25,4 milhões de euros, “numa trajetória sólida, suportada por indicadores financeiros muito favoráveis”.

“As receitas da Medway subiram 11% desde 2015, fechando o ano passado num valor próximo dos 79 milhões de euros, e o seu EBITDA cresceu cinco vezes em apenas quatro anos, superando atualmente os 12 milhões de euros”, garante um comunicado da empresa liderada por Carlos Vasconcelos.

O mesmo documento sublinha que “os resultados assinalados desde a privatização colocam a empresa cada vez mais perto dos lucros”.

“De um prejuízo de 12 milhões de euros em 2015, a Medway evoluiu para um resultado negativo de apenas 213 mil euros em 2018. Neste período, a empresa realizou investimentos relevantes, sendo que, entre as principais rubricas, o equipamento representa 21,4 milhões de euros, a informática 2,1 milhões de euros, o investimento em instalações um milhão de euros e 0,7 milhões de euros em formação aos seus colaboradores”, revela o referido comunicado.

A empresa destaca ainda a queda da dívida líquida, “que baixou para metade, um reflexo do caminho percorrido para tornar a empresa sustentável”.

“Em apenas quatro anos, foi alcançada uma redução de 97 milhões de euros para cerca de 51 milhões de euros”, garante o comunicado da Medway.

De acordo com Carlos Vasconcelos, presidente do conselho de administração da Medway, “os resultados conseguidos em apenas quatro anos são a prova do sucesso da privatização, do modelo que implementámos e o reflexo do árduo trabalho da Medway e de todos os seus colaboradores”.

“Quando vencemos este processo, estimávamos chegar aos lucros em 2020. Neste momento, e com base nos indicadores que temos até ao momento, acreditamos que seremos capazes de cumprir essa meta já este ano, o que é muito importante para nós”, avançou esta manhã (dia 23 de julho) o responsável da Medway, num encontro com jornalistas.