Medway quer lançar novo comboio de mercadorias diário de Lisboa a Estugarda

A Medway quer lançar um novo comboio de mercadorias diário de Lisboa a Estugarda, na Alemanha, avança este sábado o jornal “Público”. O maior operador ferroviário privado de transporte de mercadorias na Península Ibérica considera que o comboio é a “opção óbvia” em termos competitivos para ligar Lisboa e Estugarda e espera ter o “Vasco da Gama” nos carris já no último trimestre deste ano.

Segundo o presidente da Medway, Carlos Vasconcelos, o objetivo do novo comboio de mercadorias a ligar a capital portuguesa e a cidade alemã de Estugarda é captar carga aos operadores rodoviários. A ligação por via férrea é, segundo Carlos Vasconcelos, mais competitiva em termos de preços, sobretudo tendo em conta as viagens em que o camião tem de regressar em vazio ou os momentos em que os carregadores se vêm confrontados com uma procura maior do que a oferta.

Nesses casos, o presidente da Medway entende que o comboio a opção óbvia e, por isso, espera ter o “Vasco da Gama” a funcionar a partir do mês de outubro.