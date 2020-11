Mega evento de coaching MomentUM regressa este sábado em formato digital

MomentUm é a concretização de um sonho de Ricardo Mendoza, português, master trainer em PNL e orador carismático. O mega evento de coaching, que no ano passado encheu o Campo Pequeno em Lisboa, regressa já amanhã, 21 de novembro, mas em formato digital, devido ao aperto das regras sanitárias devido à Covid-19.

“O foco é inspirar pessoas e organizações, elevar e empoderar a comunidade lusófona, com vista ao sucesso e à realização pessoal e empresarial no contexto atual tão difícil e complexo”, adianta Ricardo Mendonza ao Jornal Económico. Acrescenta que “o processo de coaching e de desenvolvimento humano é num momento de crise como o que atualmente enfrentamos mais importante que nunca”, razão porque é preciso “ajudar as pessoas a lidar com as mudanças significativas que ocorrem na sua vida, pessoal e profissional, inspirando-as a maximizar o seu potencial nas mais diversas áreas”.

Com a iniciativa – “o maior evento de desenvolvimento humano realizado em língua portuguesa”, Ricardo Mendonza quer “inspirar pessoas e organizações a atingirem resultados máximos” e para rodeou-se dos “melhores”. Ao “gigante” do coaching brasileiro José Roberto Marques, cabeça de cartaz da primeira edição do MomentUM, junta-se este ano Tony Robbins, autor best-seller, estratega de vida e de negócios, que marca pela primeira vez presença num evento online de língua portuguesa.

Praticamente todo o mundo lusófono está representado no MomentUM, que conta com nomes como Nelma Fernandes, CEO da Win Coach Academy e Business vice-presidente FME CE da CPLP e os coaches Nazário Vilhena e Benavéria de Sousa. Já Espanha faz-se representar pelo atleta paralímpico Enhamed Enhamed, a Bélgica por Steve de Bonvoisin e a Irlanda por Gerry Mckinney. O evento conta também com portugueses, como Susana Torres, coach do futebolista Eder, Núria Mendoza e Ricardo Peixe, bem como as apresentadores da televisão Teresa Guilherme e Catarina Furtado.

“O propósito do evento é unir Portugal, os oradores, os coaches e os participantes sem haver interesses, comparações ou conflitos”, salienta Ricardo Mendoza ao JE, visivelmente satisfeito por, apesar de todas as dificuldades que tem enfrentado nos últimos meses, ter conseguido pôr de pé a iniciativa, que também reverte para causas sociais. Em concreto, MomentUM vai apoiar a associação Corações com Coroa (CCC) e o seu projeto de bolsas de estudo, destinadas a “ajudar jovens raparigas com bom aproveitamento e resultados escolares em situação de vulnerabilidade e discriminação na construção de um roteiro de vida” e a PWF – Pirâmide World Foundation, fundação angolana, que apoia orfãos e outras crianças cujo contexto familiar não lhes permite o acesso ao ensino.