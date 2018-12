Melhor vitrine do Funchal vai receber prémio de 1000 euros

A melhor vitrine do Funchal vai receber prémios de 1000 euros. Para o segundo e terceiro lugar é atribuída uma verba de 500 e 250 euros, no âmbito do concurso de decoração de vitrines e fachadas dos estabelecimentos comerciais da cidade.

A votação que vai eleger a melhor vitrine do Funchal decorre até 27 de de dezembro, decorre no Facebook, numa avaliação feita pelo júri (60%) e pelo público (40%).

Com esta iniciativa pretende-se dinamizar o comércio local no âmbito do Programa de Revitalização de Comércio do Funchal.

O concurso é feito através de uma parceria entre a autarquia do Funchal e a Câmara do Comércio e Indústria da Madeira (ACIF).