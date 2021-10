Menos ‘chicotadas psicológicas’ para uma Liga mais valiosa. Veja o “Jogo Económico”

O elo mais fraco: assim pode ser considerado o estatuto do treinador no contexto do futebol português. Numa Liga que se prepara para negociar em conjuntos os direitos televisivos, vamos perceber como pode a estabilidade de uma organização conferir maior valor acrescentado a um clube e à Liga que disputa.

Este será o tema para debater na segunda parte com a presença de Jerry Silva, juiz árbitro do TAD, autor do livro: “Treinador de Elite: Quem és?”.

Na primeira parte do programa, o painel do “Jogo Económico” irá abordar os resquícios de uma bomba chamada SuperLiga e como a UEFA parece estar cercada: de um lado, os clubes mais poderosos; do outro, uma FIFA que quer os melhores jogadores mais envolvidos nas competições que organiza.

Estes serão os temas da edição desta semana, um formato que conta com os comentários de Nuno Vinha, subdiretor do JE, João Marcelino, redator principal do JE e Diogo Luís, economista e ex-futebolista, e a coordenação de José Carlos Lourinho, editor do JE.