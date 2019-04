Menos de 15% das empresas portuguesas pagam a fornecedores dentro do prazo

Nos primeiros três meses de 2018, menos de 15% das empresas nacionais cumpriram com os prazos de pagamento. Segundo o Barómetro de Pagamentos Informa D&B, no final do primeiro trimestre de 2019, apenas 13,9% das empresas nacionais cumpriram as respectivas obrigações de pagamento dentro do prazo.

O registo dos primeiros três meses de 2019 ficaram abaixo dos valores apresentados entre 2016 e 2018 e reflete a tendência decrescente deste então, transversal a todos os setores de atividade. Entre janeiro e março de 2016, 17,4% das empresas pagavam dentro do prazo; o número desceu para 16% em igual período em 2017; e voltou a desceu para 14,2% no primeiro trimestre de 2018.

A média de atrasos nos pagamentos fixou-se em 28,7 dias. A grande maioria das empresas que não cumprem os prazos de pagamento em Portugal (65%) cumprem as suas obrigações de pagamento com um atraso de 30 dias e 9,3% das empresas pagam com um atraso de 90 dias.

Destaque para as empresas que atuam nos setores das telecomunicações (6,1%) e do alojamento e restauração (9,9%) porque foram as que mais faltaram com o prazo de pagamentos.

“O comportamento de pagamentos das empresas em Portugal apresentou uma tendência claramente oposta à da maioria dos outros países, desde logo da média europeia e dos seus principais parceiros económicos, que têm mostrado nos últimos 10 anos uma redução significativa de empresas incumpridoras dos prazos de pagamento”, lê-se no Barómetro.

O caso português contrasta com os dados de 2017 relativos ao caso alemão, também objecto de análise do Barómetro de Pagamentos Informa D&B.

Na Alemanha, onde dois terços das empresas pagam dentro dos prazos, é “um dos países do mundo onde as empresas se mostram mais cumpridoras dos prazos de pagamentos aos seus fornecedores”, refere o Barómetro.

“No final de 2017, dois terços (66%) das empresas na Alemanha cumpriam os prazos de pagamento, um registo mais positivo do que a média europeia no mesmo ano (41,7%) e muito superior ao que se verifica em Portugal”, frisa o Barómetro.