Menos jogos e mais restrições. Este será o calendário da NBA para a próxima temporada

A competição manterá o formato, com a temporada regular a passar de 82 jogos para 72, uma diferença que não parece significativa, mas que reduzirá drasticamente as deslocações das equipas. A emoção dos play-offs também fará parte do planeamento da nova temporada, com a condicionante acrescentada de haver jogos para decidir quem preenche as últimas vagas de acesso à fase final da competição, segundo o portal “Palco 23”.

A temporada que inicia a 22 de dezembro está prevista terminar sete meses depois, com o último jogo da temporada regular a ser disputado no dia 16 de maio, e a final da competição o mais tardar a 22 de julho. O fim-de-semana dos ‘All Star’ acontecerá entre 5 a 10 de março.

A temporada anterior terminou numa “bolha” em Orlando, no estado da Flórida, especialmente criada para proteger os atletas de possíveis contágios. Este ano o planeamento da competição tem em vista a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, sendo por isso uma das condicionantes mais importantes para a organização do calendário da temporada 2020/21.