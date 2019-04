Mercado automóvel derrapou 9,9% em março

No mês de março de 2019 foram matriculados, pelos representantes legais de marca, a operar em Portugal, 28.551 veículos automóveis. Este valor representa menos 9,9% do que em igual mês do ano anterior, segundo comunicado divulgado pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), esta segunda-feira.

No primeiro trimestre de 2019, foram colocados em circulação 69.623 novos veículos, apresentando uma queda homóloga de 4,7%.

No mês de março foram matriculados em Portugal 24.900 automóveis ligeiros de passageiros novos, o que representa menos 10,7% do que no período homólogo do ano anterior. No primeiro trimestre do presente ano, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 59.445 unidades, que se traduz numa variação negativa de 5,9% relativamente ao mesmo mês de 2018.

Os ligeiros de mercadorias apresentaram uma evolução desfavorável, com uma quebra de 7,1% em relação ao período homólogo, com 3.190 veículos matriculados. No entanto, verifica-se um ligeiro acréscimo no primeiro trimestre de 2019, com a venda de 8.726 unidades.

O mercado de veículos pesados foi o único que apresentou um aumento. O mês de março verificou um aumento de 27,3%, sendo comercializados 461 veículos. No primeiro trimestre, o número de unidades matriculadas ascendeu a 1.452, um aumento de 15,3% relativamente ao período homólogo de 2018.