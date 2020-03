Sete dias depois do há muito adiado dia da saída do Reino Unido da União Europeia, o Secretário Regional da Economia, Rui Barreto, salienta, em entrevista ao Económico Madeira, que é necessária uma estratégia de diversificação de mercados, para que, em situações como esta, de redução dos turistas britânicos, a Região não se ressinta de forma tão acentuada.

Este é o primeiro momento pós-Brexit, apesar de o período de transição até à saída efetiva do Reino Unido da União Europeia seja de dois anos. Como é que a Região se está a preparar?

Esse será um trabalho de enquadramento que terá de se efetuar para adaptar a economia local àquilo que podem vir a ser as mudanças e as alterações decorrentes da redução da presença de investidores ou de turistas oriundos do Reino Unido, e arranjar um mercado alternativo que substitua o tradicional mercado britânico na ilha da Madeira.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor. Edição do Económico Madeira de 7 de fevereiro.