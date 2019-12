Mercadona abre a nona loja em Portugal em Vila Nova de Gaia

Após estabelecer a meta de 10 supermercados para Portugal em 2019, o supermercado espanhol Mercadona inaugura hoje a nona loja em Vila Nova de Gaia, junto à avenida Dom João II. Além deste espaço, a obra contemplou também a construção de escritórios, num investimento global de 17 milhões de euros.

Depois de já ter instalado a sua primeira loja em Canidelo, Vila Nova de Gaia, a empresa abre um segundo supermercado na cidade, criando um total de 170 novos postos de trabalho.

Na cobertura do supermercado foram instaladas coberturas ajardinadas permitindo um melhor isolamento térmico e acústico da loja, ao mesmo tempo que se encaixa na paisagem urbana. A cobertura do estacionamento instalada dará acesso ao edifício de escritórios e faz ligação com os vários acessos exteriores, sendo tratada como uma praça pública de acesso pedonal.