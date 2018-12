Mercadona abre primeiro supermercado em Melilla

A Mercadona vai abrir hoje o seu primeiro supermercado na cidade autónoma de Melilla, um enclave espanhol em Marrocos.

“Este investimento da empresa supera os nove milhões de euros, uma vez que a construção do novo supermercado incluiu a reabilitação do histórico edifício da Casa Montes, construído em 1926 e reconhecido como património arquitetónico e cultural de Melilha. Considerado ‘Bem de Interesse Cultural’ desde o ano 1986, foi desenhado pelo arquiteto Enrique Nieto y Nieto, que concebeu grande parte dos edifícios modernistas do centro da cidade de Melilla”, destaca um comunicado da cadeia espanhola de distribuição.

O mesmo documento acrescenta que “o novo supermercado, que permite a criação de 105 empregos estáveis e de qualidade, está em linha com o novo modelo de loja eficiente que a Mercadona está a implementar na sua cadeia”.

“Este é o primeiro supermercado dos dois que a empresa prevê abrir na cidade autónoma de Melilla. Tem uma área de vendas de dois mil metros quadrados e conta com 170 lugares de estacionamento. Com um ‘design’ completamente renovado em relação ao modelo anterior de loja, com novas cores e materiais, tanto na fachada exterior do supermercado como na distribuição das diferentes secções, aposta em espaços abertos que facilitam a entrada de luz natural e cores quentes na delimitação dos diferentes ambientes”, explica a Mercadona.

Segundo a cadeia espanhola de distribuição, a nova loja apresenta novidades em todas as secções que beneficiam tanto os “Chefes” (como a empresa chama aos seus clientes), como os colaboradores, fornecedores e a sociedade. “Tem uma nova entrada com vidros duplos, de modo a evitar correntes de ar, lineares específicos de leite fresco e sumos refrigerados, um novo talho, onde “O Chefe” pode escolher entre o sortido embalado ou pedir para que este seja preparado ao seu gosto no ponto de acabado, uma nova charcutaria com corte de presunto, um expositor central na perfumaria para cosméticos especializados e máquinas de sumo de laranja espremido na hora, entre outras novidades”, adianta o grupo.

“Este novo ‘Modelo de Loja Eficiente’ da Mercadona procura também oferecer um melhor serviço para facilitar o ato de compra dos clientes, ampliando os corredores de frutas e legumes e implementando dois novos modelos de carrinhos, muito mais ergonómicos e leves”, destaca o referido comunicado.

A Mercadona revela ainda que, “a fim de facilitar as tarefas diárias dos colaboradores, este novo supermercado inclui várias medidas para melhorar a ergonomia e eliminar o esforço excessivo”.

“Para o ‘design’ das novas caixas, a Mercadona contou com a colaboração do Instituto de Biomecânica de Valência. Neste âmbito, também as áreas comuns para os funcionários foram melhoradas, a fim de desfrutarem de mais conforto nos seus momentos de descanso, com cacifos individuais mais espaçosos e confortáveis, além de uma copa mais bem equipada”, assinala o grupo espanhol.

A nível ambiental, este novo modelo de loja permite reduzir até 40% o consumo energético em relação ao modelo de loja convencional, “devido à melhoria do isolamento térmico e acústico, otimizando os materiais e a espessura das paredes e tetos, e com novas arcas congeladoras mais eficientes energeticamente”. Além disso, possui um sistema de iluminação LED automatizado que é regulado de acordo com as áreas e horas do dia.

“(…) Este novo modelo de loja Mercadona, completamente conectado tecnologicamente, integra uma série de dispositivos eletrónicos e ferramentas que ajudam os colaboradores a partilhar informações de qualquer secção da loja; o que facilita a autogestão de cada supermercado e agiliza os processos de toda a cadeia. Estes novos dispositivos estão, entre outros, na linha de caixas, balanças ou o uso de ‘tablets’ eletrónicos, que substituem o papel para realizar tarefas administrativas”, esclarece a cadeia de distribuição.

Recorde-se que “a Mercadona abrirá em Portugal 10 lojas, no segundo semestre de 2019”, inicialmente nos distritos do Porto, Braga e Aveiro, além de já ter iniciado a atividade do centro de coinovação, em Matosinhos, e de estar a construir um centro logístico na Póvoa de Varzim.

Com esta primeira fasze da entrada no mercado nacional, a Mercadona prevê investir mais de 100 milhões de euros e assegurar cerca de 650 postos de trabalho.

A Mercadona assegura ainda que está a fazer compras a fornecedores portugueses no montante de cerca de 70 milhões de euros por ano.