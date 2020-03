Mercadona adere ao Pacto Português contra os Plásticos

A cadeia retalhista espanhola Mercadona anunciou a sua adesão ao Pacto Português junta-se à ‘Smart Waste Portugal’ para promover a economia circular no país através da adesão ao Pacto Português para os Plásticos.

“A Mercadona integra o Pacto Português para os Plásticos, plataforma colaborativa que pretende fomentar a economia circular dos plásticos em Portugal e evitar que estes se transformem em resíduos”, esclarece um comunicado do grupo com sede em Valência.

O mesmo comunicado assinala que a Associação ‘Smart Waste Portugal’, lidera esta iniciativa, que “estabelece um conjunto de metas ambiciosas para 2025 com vista a um futuro cada vez mais sustentável e conta com o apoio do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, do Ministério do Mar, do Ministério da Economia e Transição Digital e com o Alto Patrocínio de Sua Excelência, o Presidente da República”.

“O Pacto Português para os Plásticos faz parte da Rede Global de Pactos para os Plásticos da Fundação Ellen MacArthur. Alinhado com a estratégia de gestão ambiental da Mercadona, o Pacto Português para os Plásticos traça os seguintes objetivos para 2025: definir, até 2020, uma listagem de plásticos de uso único considerados problemáticos ou desnecessários e definir medidas para a sua eliminação; garantir que 100 % das embalagens de plástico são reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis; garantir que 70 % ou mais, das embalagens plásticas são efetivamente recicladas, aumentando a recolha e a reciclagem;

incorporar, em média, 30 % de plástico reciclado nas novas embalagens de plástico; promover atividades de sensibilização e educação aos consumidores para a utilização circular dos plásticos”, destaca o comunicado da Mercadona.

De acordo com esta nota, “ao integrar o Pacto Português para os Plásticos, a Mercadona passa a fazer parte também da rede global dos Pactos para os Plásticos da Fundação Ellen MacArthur, acedendo a uma plataforma exclusiva de troca de conhecimento, aprendizagens e práticas sustentáveis em

todo o mundo”.

Plácido Albuquerque, diretor de ambiente da Mercadona em Portugal, adianta: que o grupo retalhista espanhol está comprometido com um processo de transformação a todos os níveis, não sendo alheio

aos desafios que enfrenta a sociedade de que faz parte.

“A adesão ao Pacto Português para os Plásticos é um passo fundamental na promoção da economia circular, que se enquadra na estratégia de responsabilidade social da empresa. Esperamos, em conjunto com todas as entidades que integram a iniciativa, traçar metas concretas que garantam o uso

responsável, sustentável e circular dos plásticos em Portugal”, destaca o referido comunicado da Mercadona.

Por seu turno, Pedro São Simão, coordenador do Pacto Português para os Plásticos: adianta que os primeiros signatários deste contrato se congratulam pela adesão da Mercadona como membro fundador desta iniciativa.

“A Mercadona junta-se a um número crescente de entidades da cadeia de valor dos

plásticos nacional, que se uniram em torno de uma visão comum – uma economia circular

para os plásticos em Portugal. Os membros que compõem o Pacto Português para os Plásticos

assumiram um conjunto de metas ambiciosas até 2025. Ao desenvolverem esforços,

individuais e coletivos, para alcançar estas metas, os membros do Pacto Português para os

Plásticos irão contribuir para um uso responsável, sustentável e circular dos plásticos em

Portugal, garantindo o melhor uso deste material, sem nunca comprometer o ambiente”, garante Pedro São Simão.

A Mercadona tem apostado na vertente socialmente responsável com o meio ambiente. O comunicado do grupo espanhol, recorda que “a Mercadona tem reforçado o seu compromisso com a sustentabilidade ao longo dos últimos anos”.

“Em abril de 2019, a Mercadona concluiu a substituição total de sacos de plástico por outros de papel e com 50-70 % de plástico reciclado em toda a rede de lojas. Para o seu fabrico, a empresa aproveita anualmente mais de 3.000 toneladas de plástico proveniente das embalagens depositadas e recuperadas das suas lojas”, conclui o referido comunicado.