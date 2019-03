Mercadona com mil trabalhadores recrutados em Portugal até ao final do ano

A Mercadona vai contar com um total de mil trabalhadores em Portugal até ao final deste ano. Este valor fica acima dos 650 inicialmente previstos. Este aumento no número de contratações está relacionado com o facto das lojas portuguesas irem estar abertas ao domingo, o que não acontece em Espanha, devido aos hábitos de consumo dos portugueses.

As contratações foram anunciadas esta terça-feira, 12 de março, pelo presidente do grupo Juan Roig, na sessão de apresentação dos resultados anuais relativos a 2018, em Valência, sede e origem da Mercadona.

Além das primeiras quatro lojas anunciadas, para Vila Nova de Gaia, Maia, Gondomar e Matosinhos, a Mercadona irá ainda abrir até ao final do ano, mais seis lojas: no Porto (centro), Braga (centro), São João da Madeira, Ovar, Barcelos, Aveiro e uma segunda loja em Vila Nova de Gaia, conforme apurou o Jornal Económico junto de fonte oficial do grupo. A expansão para sul do país só deverá acontecer a médio prazo.

O grupo dispõe neste momento de uma rede de 1636 lojas em Espanha, com uma área media de vendas entre 1.800 e 2.000 metros quadrados cada e vai implementar um projeto de remodelação das suas unidades, tendo já renovado cerca de 400 lojas num processo que deverá estar concluído em 2023.

*O jornalista viajou para Valência, Espanha, a convite da Mercadona