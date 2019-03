Mercadona quer ter 150 lojas em Portugal. Primeira vai ser inaugurada em julho em Gaia

A primeira loja da Mercadona vai ser inaugurada em Gaia, a 2 de julho. O objetivo da retalhista espanhola é ter um total de 150 lojas em Portugal. O grupo espanhol investiu 60 milhões de euros em Portugal no ano passado e prevê investir mais 60 milhões de euros em 2019.

Além das primeiras quatro lojas anunciadas, para Vila Nova de Gaia, Maia, Gondomar e Matosinhos, a Mercadona irá ainda abrir até ao final do ano, mais seis lojas: no Porto (centro), Braga (centro), São João da Madeira, Ovar, Barcelos, Aveiro e uma segunda loja em Vila Nova de Gaia, conforme apurou o Jornal Económico junto de fonte oficial do grupo. A expansão para sul do país só deverá acontecer a médio prazo.

O grupo dispõe neste momento de uma rede de 1636 lojas em Espanha, com uma área media de vendas entre 1.800 e 2.000 metros quadrados cada e vai implementar um projeto de remodelação das suas unidades, tendo já renovado cerca de 400 lojas num processo que deverá estar concluído em 2023.