O crescimento exponencial do plano de expansão da Mercadona no mercado – passou de quatro lojas no primeiro anúncio público de entrada no nosso país, em 2016, para um patamar entre 150 e 200 supermercados, assumido esta semana, a 12 de março, em Valência, pelo presidente do grupo, Juan Roig – terá efeitos na concorrência do sector da distribuição em Portugal, nos hábitos de consumo dos consumidores portugueses, na atividade dos fornecedores, em particular do sector agroalimentar, na criação de emprego e na economia nacional em geral.

Elena Aldana, diretora da Mercadona para os Assuntos Europeus confirmou ao Jornal Económico que cada supermercado da rede espanhola vai empregar uma média de 50 a 60 funcionários no nosso país, uma média superior à de Espanha porque o grupo decidiu abrir as suas lojas ao domingo em Portugal, segundo dia da semana com maior faturação no sector da distribuição, um fator bem distintivo nos hábitos de consumo em relação a nuestros hermanos.

