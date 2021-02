“Mercados em Ação”. “Biden terá maior abertura para que as tecnológicas paguem mais impostos”

Na última edição do programa “Mercados em Ação”, da plataforma JE TV, foram analisados os resultados das gigantes tecnológicas norte-americanas e como vai ser a política da nova administração da Casa Branca face a estas empresas.

“Provavelmente vamos ter uma tentativa de criar impostos sobre as grandes tecnológicas que era algo que a administração Trump via com maus olhos. Biden terá maior abertura para que estas empresas paguem mais”, sublinhou Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners.