“Mercados em Ação”. “Existem muitos motivos para os investidores estarem otimistas em março”

Na última edição do programa “Mercados em Ação”, da plataforma multimédia JE TV, Nuno Mello, diretor comercial e analista da XTB, analisou o momento nos mercados acionistas, com fatores positivos como notícias sobre as vacinas e dados macroeconómicos a contrastarem com o nervosismo sobre as yields das dívidas soberanas e o aumento da inflação.

“Temos aqui os ingredientes reunidos para termos um mês de março bastante bom. Março começou com uma forte recuperação nas bolsas, nomeadamente no índice Dow Jones que apagou todas as perdas que teve na sexta-feira passada (dia 28 de fevereiro)”, realçou o analista da XTB na última edição do programa da JE TV.