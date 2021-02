“Mercados em Ação”. “Galp? Petrolíferas vão ter que acelerar a transição energética”

Andrew Brown, novo CEO da Galp, escreveu recentemente aos trabalhadores da petrolífera, numa carta em que a palavra “petróleo” não consta, mas que refere de forma clara às “mudanças no nosso sistema energético” e à “transição energética”.

Na última edição do programa “Mercados em Ação”, da plataforma multimédia JE TV, foi debatida a velocidade com que irá decorrer a transição energética das petrolíferas, com o contributo de Steven Santos, head of trading platforms & brokerage no BiG – Banco de Investimento Global.

“É algo que as petrolíferas sabiam que estava no horizonte. Existem muitos investimentos destas empresas em energias renováveis até porque o negócio do petróleo sofreu brutalmente com a crise pandémica”, explicou este analista no “Mercados em Ação”.