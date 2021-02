“Mercados em Ação”. “Inflação nos EUA? Caso haja sinais muito preocupantes, não surpreenderia que houvesse retirada de estímulos”

Os dados referentes à inflação nos Estados Unidos são divulgados esta quarta-feira e este foi um dos temas analisados na última edição do programa “Mercados em Ação”, da plataforma multimédia JE TV, que contou com a presença de Steven Santos, head of trading platforms & brokerage no BiG – Banco de Investimento Global.

“Há aqui algumas condições únicas nesta crise porque há muito mais liquidez não só em Portugal como na Europa e nos EUA”, começou por analisar este responsável do BiG.

Nos EUA, esta é uma questão que a Reserva Federal está a monitorizar até porque, como explica Steven Santos, a Reserva Federal “é muito mais ativa na gestão da política monetária e caso haja sinais muito preocupantes, não nos surpreenderia que houvesse retirada de estímulos”.