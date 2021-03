Mercados em Ação: “Prudência é a posição a ter, não só caso da Galp como das outras petrolíferas”

Na última edição do programa “Mercados em Ação”, da plataforma multimédia JE TV, Gonçalo Lima, equity sales trader do Millennium investment banking, analisou os resultados e anúncios de metas esta semana por dois pesos pesados do PSI 20, a Galp Energia e a EDP Energias de Portugal.

A Galp divulgou esta semana um prejuízo de 42 milhões de euros referente ao exercício do ano de 2020, quando no ano anterior tinha obtido um lucro de 560 milhões de euros. Foi ainda anunciado um corte no dividendo e nas metas de produção de petróleo, algo que teve repercussões imediatas nos mercados.

“Prudência é a posição a ter neste momento, não só no caso da Galp como no caso das petrolíferas em geral. Basta olhar para aquilo que está a ser o discurso e o outlook das várias petrolíferas na Europa. Estamos a falar de um setor em que está a acontecer uma total reconfiguração do negócio”, destacou Gonçalo Lima na última edição do programa.