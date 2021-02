“Mercados em Ação”. “Qualquer pessoa com mil dólares na Robinhood está a negociar produtos com muita alavancagem”

Na última edição do programa “Mercados em Ação”, da plataforma multimédia JE TV, Steven Santos, head of trading platforms & brokerage no BiG – Banco de Investimento Global, analisou o que poderá mudar na regulação depois do fenómeno ‘Reddit/GameStop’.

“Este tema trouxe a nu várias questões na indústria financeira. Do lado do investidor, o impacto que espero é que haja maior avaliação do investidor. O que vemos é que qualquer pessoa com mil dólares na Robinhood está a negociar produtos com muita alavancagem”, realçou este analista.