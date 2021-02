“Mercados em Ação”. “Tesla deu grande passo para dar mais confiança institucional à Bitcoin”

Na última edição do programa “Mercados em Ação”, da plataforma multimédia JE TV, Steven Santos, head of trading platforms & brokerage no BiG – Banco de Investimento Global, analisou o papel da Tesla no novo recorde da Bitcoin.

Esta segunda-feira, a Tesla anunciou o investimento de 1,5 mil milhões de dólares em bitcoin e sublinhou que espera começar a aceitar pagamentos pelos carros e outros produtos na moeda digital brevemente. A notícia fez a cotação do ativo digital disparar e alcançar um novo máximo histórico.

“É um sinal de credibilidade e aqui tivemos o aval de uma grande empresa. É um marco não tanto pelo investimento, que não é tão substancial, mas pelo facto da Tesla aceitar pagamentos de carros com esta moeda alternativa”, destacou o analista.