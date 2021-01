“Mercados em Ação”. “Vamos ter um segundo trimestre com as economias a terem uma recuperação automática”

Na última edição do programa “Mercados em Ação”, da plataforma multimédia JE TV, Luís Tavares Bravo, diretor de investment advisory do Bison Bank focou as novas projeções do Fundo Monetário Internacional para a economia global, e considerou que, no segundo trimestre, poderemos assistir a uma recuperação “automática” de algumas das economias mais poderosas do mundo.