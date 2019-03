“Mercados em Ação”: Veja aqui em direto o programa desta semana

Veja aqui em direto o programa Mercados em Ação do Jornal Económico. Esta semana, Shrikesh Laxmidas (Diretor Adjunto do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento), abordam temas como a reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos e o impacto das negociações sobre o Brexit nos mercados.

Em estúdio para comentar estes temas está Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners, e contamos também com os contributos via Skype de Ricardo Evangelista (analista sénior da ActivTrades, em Londres) e de Francisco Covas (head of research do Bank Policy Institute em Washington).

No “Espaço Empresas”, vamos falar do futuro do trabalho no contexto da digitalização e da automação com Glória Rebelo, professora investigadora da Universidade Lusófona.