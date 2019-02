Mercedes e BMW uniram-se para declarar guerra à Uber

As gigantes marcas “premium” dos automóveis, BMW e Mercedes-Benz vão unir-se para tentar destronar a Uber como plataforma de mobilidade sustentável para os clientes.

A nova união baseia-se na criação de cinco fatores importantes: “reach now”, para serviços multimodais, “charge now”, que permite carregar o veículo, “free now”, para primeiras deslocações, “park now”, para estacionamento, “share now”, para a partilha de veículos com outros clientes que vão para o mesmo destino (semelhante à Uber Pool).

A Charge Now já gere mais de 100 mil postos de carga em 25 países, o Park Now serve uma comunidade de 30 milhões de clientes entre a Europa e a América do Norte. A Free Now tem 21 milhões de clientes na Europa e na América Latina, enquanto a Share Now já possui uma frota com mais de 20 mil veículos em 31 cidades mundiais.

O responsável pela Daimler, Dieter Zetsche, acredita que “juntando a força e o conhecimento de 14 marcas dos dois grupos” é possível “criar uma empresa única poderosa no ramo da mobilidade urbana” que se irá tornar cada vez mais importante.

As duas marcas anunciaram a ligação na passada sexta-feira, 22 de fevereiro, e revelaram que vão gastar 1,13 mil milhões de dólares (994 milhões de euros) nesta aventura, com o objetivo de criar um novo “ator” no mercado da mobilidade sustentável em sistemas urbanos.

“Estamos a criar uma mudança global. Os 60 milhões de clientes que temos hoje vão beneficiar de uma integração, em um sistema de partilha de carro, parqueamento, carregamento e serviços de transportes intermodais” afirma Harald Krüger, grande figura da BMW.

Estes serviços diferentes vão permitir que a Daimler e a BWM forneçam um serviço completo “recorrendo a veículos elétricos, autónomos, capazes de carregar as baterias e estacionar sem intervenção do condutor” afirma o presidente da BMW. Krüger disse em declarações oficiais que “esta operação é a forma perfeita para maximizarmos as nossas hipóteses em um mercado em crescimento, enquanto dividimos os investimentos”.

Com esta nova união, as duas marcas pretendem responder às necessidades da mobilidade atual e do futuro, focando-se nas cidades e na digitalização, pois permitem criar novas oportunidades para a mobilidade individual. Para as deslocações urbanas, as duas marcas alemãs prometem segurança e conforto numa base diária.

Numa imagem divulgada por Alexandre Vaz, responsável português pela Mercedes-Benz.io, na conferência “Mobilidade no Futuro”, estão presentes algumas marcas que vão fazer parte desta ligação, como Drive Now, onde a BMW está inserida com diversos automóveis elétricos partilhados, Car2go, moovel, hive, kapten, mytaxi, clever, beat, park mobile, Ring Go e Park-line, além das que já foram referidas.