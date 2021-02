Mesa da AG da ASFAC tem um novo presidente e vem da UCI Crédito

A UCI Portugal, entidade especialista na concessão de Crédito Habitação, passou a assumir a Presidência da Mesa da Assembleia da ASFAC – Associação de Instituições de Crédito Especializado – que representa o setor do financiamento do consumo em Portugal, reunindo as principais entidades que o compõem.

Nos próximos anos, Pedro Megre, Diretor-Geral da UCI Portugal, vai estar à frente da Mesa da Assembleia da ASFAC, depois de conseguir a maioria dos votos dos associados, entre os quais se encontram importantes entidades financeiras do mercado português: BNP PF, Santander Consumer, Financera El Corte Inglés, Cofidis, entre outras.

A ASFAC tem como missão a defesa dos interesses das empresas associadas junto do Estado, Reguladores e entidades públicas ou privadas, assim como a promoção da literacia financeira em Portugal, especialmente entre os mais jovens e os grupos mais vulneráveis.

A Associação tem três órgãos internos de gestão (Direção, Conselho Fiscal e a Mesa da Assembleia), cabendo à Assembleia Geral, entre outras coisas, a aprovação do programa e orçamento da ASFAC.

“Pedro Megre alcança este cargo de responsabilidade na ASFAC na sequência da sua vasta experiência profissional no setor do financiamento ao consumo e dos últimos 12 anos à frente da UCI Portugal, assim como das sucursais do grupo no Brasil e na Grécia”, refere a UCI.

A UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) é uma entidade financeira com 30 anos de percurso, presente em Espanha, Portugal, Grécia e Brasil (em parceria com o Grupo Provincia) que conta com mais de 600 colaboradores, mais de 10.000 milhões de euros de saldo vivo e mais de 350.000 clientes.