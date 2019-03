Mesquita Nunes demite-se do CDS para assumir cargo na Galp

Adolfo Mesquita Nunes já não é o vice-presidente do CDS para poder assumir o cargo de administrador não-executivo da Galp, noticiou a edição online do Expresso.

O jornal dá conta que, este fim-de-semana, Mesquita Nunes enviou uma carta a Assunção Cristas, a líder do partido, na qual explicou que ” a aceitação do convite de Paula Amorim significa uma opção pela carreira profissional, em detrimento da atividade política”.

O agora ex-presidente do CDS deixará o partido em abril, altura em que assume o cargo não-executivo na petrolífera portuguesa.

Assunção Cristas disse ao expresso que a demissão de Mesquita Nunes “foi acorda entre ambos quando Adolfo a informou que iria aceitar o convite da Galp”. A líder partidária frisou que a renúncia não se deveu a “qualquer incompatibilidade” e que se deveu antes a “uma questão de disponibilidade e opção pessoal”.

Mesquita Nunes considerou que, com a aceitação do cargo na Galp, deixa de poder estar na linha da frente do combate partidário.

No entanto, até sair do partido, Mesquita Nunes vai continuar a trabalhar na preparação do programa eleitoral que o CDS vai apresentar nas próximas eleições legislativas.