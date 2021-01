De Messi a Aguero. Conheça os 10 jogadores mais valiosos que terminam contrato no final da temporada

A polémica sobre a permanência de Messi em Barcelona deu que falar durante o verão de 2020, mas o astro argentino acabou por evitar os processos judiciais e representar o clube blaugrana mais uma temporada. Com o fim do contrato iminente, é um dos jogadores, naturalmente, mais cobiçado a nível mundial. A ele juntam-se grandes craques do futebol europeu que terão até ao final da época para avaliar as suas opções e decidir o seu próximo destino.

10 - Henrikh Mkhitaryan (20 milhões de euros) O jogador arménio tem tido uma época bastante positiva ao serviço da AS Roma, A imprensa italiana avança que a renovação será o cenário mais provável para Mkhitaryan. 9 - Ángel Di María (28 milhões de euros) O ex-Benfica continua a grande nivel apesar dos seus 32 anos. O futuro ainda está por decidir, mas a imprensa francesa avança que o internacional argentino poderá deixar o PSG no final da temporada. 8 - Florian Thauvin (32 milhões de euros) O extremo francês tem sido um dos pontos positivos na época do OM de André Villas-Boas, mas a cobiça, cada vez maior, dos tubarões europeus, poderá leva-lo a outra liga. 7 - Hakan Calhanoglu (35 milhões de euros) O turco tem estado em grande destaque esta época, ajudando o AC Milan a fortalecer a sua posição no topo da tabela da Série A. Com o contrato a terminar este ano, é provavel que, mediante os objetivos alcançados, nomeadamente títulos, permaneça em Milão. 6 - Sergio Aguero (35 milhões de euros) Um dos heróis do Manchester City, Sergio Aguero já tem um legado ímpar no clube e em Inglaterra. O fim do contrato poderá ditar a saída do clube, algo que não cairá bem junto dos adeptos. 5 - Georginio Wijnaldum (40 milhões de euros) O médio holandês é um dos jogadores predilectos na estratégia de Jurgen Klopp para o Liverpool FC. Apesar do fim do contrato estar iminente, existe uma grande probabilidade de permanecer no clube. 4 - Memphis Depay (45 milhões de euros) Depois de relançar a carreira em França, o internacional holandês voltou a ser um dos jogadores mais cobiçados no mercado europeu. É altamente improvável que permaneça em Lyon. 3 - Gianluigi Donnarumma (60 milhões de euros) Com a renovação do contrato suspensa, o guarda-redes internacional italiano ainda não decidiu se vai permanecer em Milão. 2 - David Alaba (65 milhões de euros) O austríaco já terá informado o FC Bayern que não vai continuar durante a próxima temporada, e já surgem rumores de um acordo com o Real Madrid. 1 - Lionel Messi (80 milhões de euros) Depois da polémica do verão passado, quando Leo Messi afirmou que queria sair do clube que o formou, mas foi impedido pelo ex-presidente apoiado pela liga espanhola. O Argentino para evitar um processo em tribunal decidiu ficar mais um ano em Barcelona, mas é altamente improvável que permaneça em Espanha na próxima temporada.