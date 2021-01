Meta de vacinar 1,3 milhões de portugueses até março “não será concretizada”

O coordenador do plano nacional de vacinação, Francisco Ramos apontou que a meta de vacinar 1,3 milhões de portugueses até março não se vai cumprir.

Em entrevista à RTP, Francisco Ramos referiu que a meta não seria cumprida quando comentava o número de doses da vacina da Astrazeneca que chegariam a Portugal. “A primeira chegada a Portugal ocorrera no dia 9, com 73 mil doses”. Seguem-se as 113 mil doses que chegarão no dia 19 de fevereiro.

Até ao final de fevereiro, Portugal receberá 211 mil doses. No entanto, a meta portuguesa de se vacinar “1,3 milhões, nesta fase 1, até ao final de março, não se vai concretizar”, explicou Francisco Ramos. “Mas vamos conseguir concretiza-lo no cenário de até abril. Já estarão vacinados ou pelo menos terão iniciado a vacinação da primeira toma”, completou.

O responsável pelo plano de vacinação sublinha que até abril o país terá capacidade de vacinar entre “250 mil a 300 mil pessoas ou até mais, se de facto houver vacinas suficientes. Falamos de 50 mil inoculações por dia útil. Se conseguirmos estender ao fim de semana o volume semanal será maior.