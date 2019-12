Metade das rendas do programa de rendas acessíveis estão abaixo dos 500 euros

Metade das rendas do Programa de Arrendamento Acessível (PAA) estão abaixo dos 500 euros, segundo um balanço feito pelo Governo.

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação diz que o “ritmo de contratos assinados continua a aumentar de um a cada dois dias. Avança-se ainda que um quarto destes contratos tem rendas inferiores a 300 euros e cerca de metade tem rendas inferiores a 500 euros. A maioria destes contratos são em Lisboa, zona do país onde a pressão é mais evidente”.

O comunicado cita a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, que tem referido que o PAA é um programa de médio prazo, sem “efeitos imediatos”, devendo entrar em “velocidade cruzeiro dentro de ano e meio, dois anos”.

No final deste período, cerca de 20% dos contratos de arrendamento firmados serão feitos no âmbito do PAA, segundo a tutela.

“O programa está em linha com as expetativas assumidas pelo Governo aquando do seu lançamento, em julho passado”, de acordo com o ministério de Pedro Nuno Santos.