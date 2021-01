MetLife cresce 9% na produção de seguro direto em 2020

A MetLife, multinacional líder em Seguros de Vida e Acidentes Pessoais, registou uma subida de 9% na produção de seguro direto em 2020, alcançando os 102,3 milhões de euros, revela a seguradora em comunicado.

Os dados são da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e constam do relatório Prémios de Seguro Direto da Atividade Seguradora de 2020.

“Apesar da crise da pandemia que afetou o sector como um todo, a MetLife sobe em contraciclo com o mercado e conquista 20 pontos base na quota de mercado em 2020, que se situa agora em 1% do total do mercado”, acrescenta a companhia.

Refira-se que, para todo o mercado, a produção de seguro direto em Portugal diminuiu 18,7%, para 9.900 milhões de euros em 2020 face a 2019. Para esta quebra contribuiu a descida de 34,8% no ramo Vida – “o que valoriza ainda mais o resultado alcançado pela MetLife”, realça a companhia.

A MetLife lidera a lista das 66 companhias do ramo Vida sem acordos de Bancassurance.

“Este crescimento da MetLife num ano tão difícil para o mercado deixa-nos a todos muito orgulhosos. Este sucesso assenta sobretudo no extraordinário trabalho das nossas equipas, da rede de agentes exclusivos, e no apoio dos nossos parceiros, brokers e mediadores. Há mais de meio milhão de portugueses que confiam nos nossos produtos para proteger a sua estabilidade financeira e que valorizaram a proximidade do nosso apoio e as coberturas para a pandemia. É para eles que continuamos a trabalhar”, afirma em comunicado Oscar Herencia, vice-presidente da MetLife para o sul da Europa e diretor geral da MetLife na Ibéria.