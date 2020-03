Metro do Porto: Governo reforça em 95 milhões verba para obras de expansão

O Conselho de Ministro de ontem, dia 12 de março, reforçou em 95 milhões de euros a verba par as empreitadas de expansão das linhas do Metro do Porto.

“Assim, o valor da empreitada para a linha Amarela passa a ser de 130 milhões de euros, enquanto a da linha Rosa se fixa em 235 milhões de euros”, precisa um comunicado do Ministério do Ambiente.

O reforço de verbas foi aprovado através de uma resolução.

“Concluído em 9 de março, o prazo para a apresentação de propostas, verificou-se que todos os sete concorrentes apresentaram valores que ultrapassavam o valor base das empreitadas. Por essa razão, o Metro do Porto solicitou ao Governo um reforço de verba, reforço que foi ontem aprovado”, explica o referido comunicado.

Face aos constrangimentos generalizados no setor da construção por falta e encarecimento de mão-de-obra, diversos concursos públicos lançados nos últimos meses em Portugal, nomeadamente no âmbito do Ferrovia 2020, têm ficado sem efeito porque o conjunto das propostas presentes a concursos ultrapassam o limite máximo imposto nos respetivos cadernos de encargos.

Estas duas empreitadas forma inicialmente lançadas com um valor base conjunto de 270 milhões de euros. Com este reforço de 95 milhões, estamos perante um encarecimento superior a 35%.

No caso do plano de expansão do Metro do Porto, o Ministério do Ambiente revela que a empresa lançará um novo concurso a 18 de março, na próxima semana, “de modo a que as duas empreitadas sejam concluídas antes do final de 2023, utilizando em pleno os fundos do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos”.

“A extensão da linha Amarela permitirá construir um troço com três estações e cerca de três quilómetros, que ligarão Santo Ovídio a Vila d’Este. Quanto à linha Rosa, a empreitada permitirá a construção de mais quatro estações e de cerca de três quilómetros de via, ligando a Praça da Liberdade à Casa da Música e servindo o Hospital de Santo António”, esclarece o referido comunicado.