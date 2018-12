Metro do Porto lança concurso para comprar 18 novas composições

O Metro do Porto abriu esta sexta-feira, 21 de dezembro, o concurso público internacional para a aquisição e manutenção de 18 novas composições.

“Este concurso, orçado em 56,1 milhões de euros, inclui a manutenção total das composições, por um período de cinco anos”, explica um comunicado do Ministério do ambiente, que tutela a Metro do Porto.

De acordo com este documento, “com este investimento, a frota do Metro do Porto passará a contar com 120 unidades, garantindo a qualidade do serviço num cenário de forte aumento de procura, motivada pelo alargamento da rede”.

“Até ao final o ano será também aberto um aviso-convite, através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), cuja reprogramação foi recentemente aprovada pela Comissão Europeia, com vista ao apoio a investimentos infraestruturais que promovam a mobilidade urbana de baixo teor de carbono”, acrescenta o referido comunicado.

O Ministério do Ambiente adianta que “este aviso-convite, que tem uma dotação de 107 milhões de euros, permitirá um investimento total na expansão da rede orçado em 307,7 milhões de euros”.

“A restante parcela do financiamento será assegurada através do Fundo Ambiental”, assume o ministério liderado por João Pedro Matos Fernandes.

O comunicado relembra que a expansão do Metro do Porto inclui os projetos de construção da Linha Amarela (Santo Ovídio – Vila D’Este) e da Linha Rosa (Casa da Música – S. Bento).

“Com este alargamento da rede do metro garante-se, assim, a cobertura de zonas urbanas não servidas e a melhoria da fluidez da circulação e a interoperabilidade na rede do Metro do Porto”, defende o documento.

O Ministério do Ambiente considera que “as obras de expansão do Metro do Porto deverão estar concluídas em 2023 e acrescentarão 5,6 quilómetros e sete estações à rede”.