Meu Super abre 12ª loja na Madeira

O Meu Super abre esta sexta-feira a sua 12ª loja na Madeira, com cinco novos postos de trabalho. No início de 2022 está prevista a abertura de outro estabelecimento em Santa Cruz.

“A marca Meu Super está presente há oito anos na região e queremos reforçar ainda mais a nossa presença, servindo novas localidades na ilha e mais bairros na cidade do Funchal. Contamos para isso com parceiros fortes para reforçar esta ambição de crescimento na Madeira”, diz o diretor geral do Meu Super, Tomás Lince Fernandes.

“Na ilha da Madeira, o Meu Super passará a contar com doze lojas de proximidade, sendo que atualmente também estamos em todos os distritos de Portugal Continental, no arquipélago dos Açores e, a nível internacional, em Cabo Verde. Para 2022, temos como objetivos continuar a apostar na sustentabilidade e continuar a expandir o Meu Super na região da Madeira”, acrescenta Tomás Lince Fernandes.

As vendas do Meu Super chegaram aos 171 milhões de euros, em 2020.

O Meu Super já abriu 30 novas lojas em 2021.

Em 10 anos abriu cerca de 300 em todo o país, com uma área total de venda 50 mil m2, tendo sido criados 1-500 postos de trabalho.

A nova loja em São Martinho vai funcionar das 08h00 às 20h00.

“As lojas Meu Super, distinguem-se pelos frescos de qualidade, presença de produtos da marca própria Continente e outras marcas líderes de mercado, preços competitivos e um plano promocional atrativo e reforçado pela possibilidade de utilização do cartão Continente, através de descontos na loja e de benefícios numa rede alargada de parceiros”, refere a empresa.