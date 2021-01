México regista mais 16.374 casos positivos e 1.434 mortes por covid-19

O México tem mais 1.434 mortos devido à covid-19 e 16.374 casos positivos de coronavírus nas últimas 24 horas, disseram na sexta-feira as autoridades mexicanas.

Desde o início da pandemia, o México contabilizou 156.579 mortes e 1.841.893 contágios, sendo que 1.390.906 pessoas já recuperaram da doença.

Na passada semana, o país somou vários máximos, quer em número de óbitos (1.803), quer em casos (22.339) num só dia.

O país continua a ser o quarto no mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, do Brasil e da Índia, e o 13.º em número de infetados, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

A campanha para vacinar quase 130 milhões de habitantes começou em 24 de dezembro e deverá prolongar-se até março do próximo ano.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.886 pessoas dos 698.583 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.