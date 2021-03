Microsoft escolhe 22 fintechs para inovar com a banca. Há nove portuguesas

Há nove fintechs portuguesas entre as 22 pré-finalistas do programa de inovação criado pela Microsoft e associação Portugal Fintech. Ao longo das próximas semanas, este grupo de mais de duas dezenas de startups irá trabalhar em potenciais sinergias com o Banco CTT, o BBVA, a Caixa Geral de Depósitos, a Fidelidade, o Novo Banco e a Unicre.

A organização do Fintech365 informou esta quarta-feira que as pré-selecionadas (ver detalhes abaixo) são: Automaise, Bee Engineering, Coinscrap Finance, Devengo, DocDigitizer, ff.next – Ecomate, FinChatBot, FintechOS, Hapi, Itscredit, Keyless Technologies, Loqr, Optiopay, Parcela Ja, Paylink Solutions, Péntech Solutions, Prazo.pt, Reflora Initiative, Salaryfits, Sedicii, Spin Analytics e Visor.ai são as startups escolhidas para a primeira fase do Fintech365.

A lista teve por base as suas abordagens diferenciadoras e prontas a implementar enquadradas nos cinco desafios propostos pela tecnológica e respetivos parceiros: engagement e empoderamento digital, onboarding do cliente e interação, serviços B2B e open banking, jornada digital do crédito e novas fontes de receita e modelos de negócio.

Depois das três semanas de colaboração, cada uma das instituições financeiras suprarreferidas irá escolher uma startup para desenvolver uma prova de conceito, contando para isso com o apoio da equipa da Microsoft for Startups e da Portugal Fintech. O passo seguinte é escolher seis finalistas e definir os objetivos da prova de conceito, assim como os seus requisitos técnicos e legais. Por fim, na final, os projetos serão apresentados num sessão.

“As startups são muito exigentes na escolha dos programas em que participam e estes resultados mostram que a aposta na interação direta com as instituições e sobre desafios concretos é fundamental”, refere António Ferrão, da Portugal Fintech.

Das candidaturas recebidas, 30% foram de startups portuguesas e mais de metade (55%) de outros países da Europa. O programa atraiu ainda candidaturas do Brasil, Estados Unidos, Canadá, México e América do Sul. “A qualidade das candidaturas que recebemos e a alcance geográfico das startups selecionadas provam que Portugal é, mais do que nunca, uma porta de entrada para estimular a inovação corporativa no mercado europeu”, completa Andrea Rubei, diretor executivo de Marketing e Operações da Microsoft Portugal.

Devengo (Espanha) – ajuda as empresas a construir sua própria proposta de valor de “salário on demand”.

Parcela Já (Polónia) – sistema de pagamento online e offline, na caixa ou na cesta de compras, para o consumidor final pagar suas compras em até 12x, sem qualquer cobrança extra.

Prazo.pt (Portugal) – plataforma onde Fornecedores e Compradores encontram a forma mais simples e abrangente para gerir o crédito das suas relações comerciais.

Péntech (Hungria) – plataforma de financiamento para PMEs onde os empresários podem as resolver as suas necessidades de financiamento em um só lugar, totalmente online.

Itscredit (Portugal) – plataforma de crédito digital omnichannel que permite a bancos e instituições financeiras oferecer aos seus clientes a possibilidade de solicitarem um crédito em tempo real e 100% online.

Sedicii (Irlanda) – soluções de identidade e segurança para prevenir crimes financeiros.

Keyless (Reino Unido) – startup de segurança digital deeptech, pioneira na inovação em autenticação biométrica de preservação de privacidade que oferece experiência de utilizador, segurança e privacidade incomparáveis.

Spin Analytics (Reino Unido) – traz a transformação digital à gestão de risco de crédito regulatório para bancos e neobancos, através de análises preditivas, técnicas de Inteligência Artificial e Machine Larning em Big Data.

Optiopay (Alemanha) – Tecnologia financeira especializada em Open Banking para soluções centradas no cliente e campanhas baseadas em dados bancários.

Automaise (Portugal) – Plataforma low-code de IA que permite, com esforço mínimo de implementação, otimizar e automatizar os processos de negócio.

Coinscrap (Espanha) – micro-serviços de planeamento financeiro para bancos e seguradoras.

FinChatBot (África do Sul) – automatizando as experiências do cliente para serviços financeiros.

Visor.ai (Portugal) – Automatiza as comunicações das empresas por meio de chatbots com tecnologia de IA e bots de e-mail.

SalaryFits (Reino Unido) – permite o pagamento de produtos financeiros diretamente do salário.

Docdigitizer (Portugal) – solução de automação de captura de dados cognitivos, sem código, com tecnologia de IA, que transforma qualquer dado de texto não estruturado em informação crítica para os negócios.

Hapi (Portugal) – desenvolve API para acelerar os processos de onboarding, automatizando a recolha de dados e documentos dos utilizadores finais.

Reflora Initiative (Portugal) – solução para as empresas para neutralizar as suas emissões de carbono.

Ff.next – Ecomate (Hungria) – aplicações de mobile banking voltados para o design para bancos e fintechs com foco especial em clientes mais jovens.

Bee Engineering (Portugal) – empresa de consultoria de TI que ajuda as organizações a encontrar a solução de tecnologia certa para potenciar o crescimento.

FintechOS (Reino Unido) – Tecnologia financeira hiperpersonalizada e automatizada.

Paylink Solutions (Reino Unido) – provedor de tecnologia de serviços financeiros que oferece soluções de acessibilidade de empréstimo de coleções digitais para apoiar clientes empresariais.

(Reino Unido) – provedor de tecnologia de serviços financeiros que oferece soluções de acessibilidade de empréstimo de coleções digitais para apoiar clientes empresariais. Loqr (Portugal) – plataforma que permite à banca, a gestão do ciclo de vida da identidade digital através de jornadas de abertura de conta remota, recuperação de acessos e atualização de dados de clientes, em total conformidade e segurança.