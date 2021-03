Microsoft está a estudar a compra da Discord por 10 mil milhões de dólares

A Microsoft estará interessa em adquirir a Discord, depois de a empresa de software ter afirmado que está a analisar várias propostas de venda e, até, uma possível entrada em bolsa. Caso o negócio avance, a “Bloomberg” relata que a comprar poderá ascender aos 10 mil milhões de dólares (8,4 mil milhões de euros).

A Discord, com sede em San Francisco, é conhecida pelo seu software gratuito que permite aos amantes dos videojogos, mas não só, comunicarem entre si por vídeo, voz e texto – uma tecnologia que ganhou destaque durante a pandemia de Covid-19, uma vez que as pessoas foram obrigadas a passar mais tempo em casa. Para além dos videojogos, a plataforma também é usada para grupos de estudo, aulas de dança, clubes do livro e outras reuniões virtuais.

Com mais de 100 milhões de utilizadores ativos por mês, a Discord tem vindo a melhorar as suas ferramentas de comunicação para tornar o software num “lugar para conversar” e não apenas uma plataforma de chat centrada nos aficionados dos videojogos.

A Microsoft, que no ano passado tentou comprar a TikTok e manteve negociações para adquirir a Pinterest, está a comprar ativos que forneçam acesso a comunidades prósperas de utilizadores, de acordo com pessoas familiarizadas com a estratégia da empresa, citada pela “Bloomberg”.

“A possível aquisição da Discord pela Microsoft faz muito sentido, pois continua a remodelar o seu negócio de videojogos, mais voltado para o software e os serviços”, disse o analista da Bloomberg, Matthew Kanterman. “Há uma grande oportunidade de agrupar a oferta premium da Discord, ‘Nitro’, no serviço Game Pass para gerar mais subscrições para além dos 18 milhões já confirmados”.

Após a recente compra da ZeniMax Media pela Microsoft por 7,5 mil milhões de dólares (6,3 mil milhões de euros), dona da produtora responsável pelo videojogo ‘The Elder Scrolls’ e da editora ‘Doom Bethesda Softworks’, uma aquisição da Discord vira sublinhar a vontade da gigante tecnológica de continuar a investir na sua unidade de videojogos.

“Esperamos que a Xbox continue popular para manter a sustentação da proposta de valor do Game Pass e aumentar as assinaturas”, disse Kanterman.

A Discord entrou em contacto com a Microsoft para avaliar o interesse, e o chefe da àrea da Xbox, Phil Spencer, tem conversado com a empresa. A Discord arrecadou 100 milhões de dólares (84 milhões de euros) numa avaliação que ascende aos 7 mil milhões de dólares (5,8 mil milhões de dólares) bilhões no ano passado, de acordo com a Pitchbook.