Migrantes nos EUA: Trump impõe pagamento a quem pedir asilo

Donald Trump apresentou esta segunda-feira novas condições aos imigrantes que apresentem um requerimento de pedido de asilo na fronteira mexicana. Agora, os refugiados que peçam uma habitação segura ao estado norte-americano serão forçados a pagar uma taxa, avança o “New York Times”.

Para além desta taxa de adesão será também imposto um prazo de 180 dias para processar todos os pedidos de asilo e impedir que os migrantes trabalhem caso entrem ilegalmente nos EUA.

No documento assinado pelo Executivo norte-americano, lê-se que “o objetivo deste memorando é de fortalecer os procedimentos de asilo para proteger o nosso sistema contra o abuso desenfreado do nosso processo de asilo”.

Contudo estas novas medidas não entram em vigor já. Depois de ter enviado o memorado a Kevin McAleenan, o secretário interino de segurança interna e o procurador-geral William P. Barr, Trump deu aos funcionários do governo 90 dias para elaborar regulamentos que cumprissem as suas ordens.

A administração tem em curso um número de reformas contra os imigrantes: limitar o número de migrantes que podem solicitar asilo por dia, quem se qualifica para asilo e onde devem aguardar por uma resposta.

Estas propostas vêm no seguimento de um governo que tem como prioridade conter o número de migrantes vindos da América do Sul e Central. Nos últimos meses, segundo os dados oficiais das autoridades norte-americanas, o número de refugiados a atravessar a fronteira com o México atingiu máximos de 11 anos.