Miguel Albuquerque admite que coronavírus pode levar a abrandamento na economia da Madeira

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, admitiu na passada quinta-feira, durante uma visita à empresa UNILIFT, que o coronavírus pode levar a abrandamentos da economia Regional, mas que está empenhado “em manter o ritmo de crescimento e de apoio às empresas”.

Miguel Albuquerque vincou que está a contar com a linha de crédito de cem milhões de euros para as empresas que venham a ser afetadas pelo coronavírus anunciada por António Costa, mas que neste momento a Região “ainda não tem sintomas de abrandamento nem recessão”.

“Eu acho que, por exemplo, vai haver alguma contração, nem que seja pontual, no Turismo, aliá já aconteceu com o Porto Santo com o cancelamento de voos. A nossa expetativa é que o pico desta crise seja atingido rapidamente e que depois possamos recuperar ao longo do ano”, salientou.

Miguel Albquerque já é o segundo governante regional a admitir que possam existir impactos no setor turístico da Região, depois de o Secretário Regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, no início da semana ter referido que poderia existir alguma retração no mercado turístico na escolha do momento para viajar devido ao impacto do coronavírus.