Miguel Albuquerque está de férias mas a acompanhar situação do acidente na Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, está de férias mas a acompanhar a situação do acidente de autocarro que ocorreu, na passada quarta-feira na Madeira. Uma fonte do gabinete do governante disse à Lusa que quando aconteceu o acidente o líder do executivo se encontrava em trânsito para o destino de férias, junto com a família, e que tomou todas as medidas possíveis, entre as quais a emissão de uma nota de pesar e a declaração de três dias de luto nacional.

É ainda referido pelo gabinete da presidência que Albuquerque está “visivelmente consternado com a situação e por estar ausente” e que a sua preocupação passou por “endereçar palavras de conforto às vítimas e autoridades alemães”, acrescentando que esta costuma ser uma altura tradicional de gozo de férias, com tolerância de ponto na função pública regional declarada na quinta-feira e no sábado, e lembrou que Miguel Albuquerque está representado por Pedro Calado, vice-presidente do executivo madeirense.

Cerca das 12:00, Pedro Calado estava já a acompanhar o embaixador alemão na visita aos feridos no Hospital do Funchal, unidade que ativou o seu plano de emergência logo após o acidente.

“Não se trata de uma situação de catástrofe. É uma tragédia lamentável, mas tudo está a ser devidamente tratado”, vincou a fonte do gabinete da presidência.

De referir que o acidente com o autocarro, na Madeira, provocou 29 mortes e 27 feridos. O governo central já tinha também decretado três dias de luto. A salientar que o presidente da República e os ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal e da Alemanha já estão ou estão previsto visitar a Madeira.